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Haber Giriş: 05.09.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı! 'Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam'

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Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı! 'Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam'
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Göztepe Şehir Hastanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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