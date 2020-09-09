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Haber Giriş: 09.09.2020 - 19:47 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan geçmiş olsun mesajı

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Bakan Albayrak'tan geçmiş olsun mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;

Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.

CHP’li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
CHP’li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
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