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Haber Giriş: 09.05.2020 - 20:14,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir

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Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti. Albayrak, Twitter'dan bir paylaşım yaparak "Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle;

Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım.

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