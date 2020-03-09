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Haber Giriş: 09.03.2020 - 18:03,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması: Ocak ve şubat çok iyi sinyaller veriyor

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Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması: Ocak ve şubat çok iyi sinyaller veriyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."

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