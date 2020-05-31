DHA
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Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari’nin Çukurca bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hakkari Çukurca’da hain terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
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