MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Albayrak’tan ’1 Milyon Yazılımcı Projesi’ açıklaması
GeriGündem Bakan Albayrak’tan ’1 Milyon Yazılımcı Projesi’ açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 19:29,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak’tan ’1 Milyon Yazılımcı Projesi’ açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Albayrak’tan ’1 Milyon Yazılımcı Projesi’ açıklaması
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62’ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62’ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100’den 143’e çıkarıldı. @btkakademi’deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle