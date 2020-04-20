Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız"