Bakan Albayrak: Türkiye Sigorta global marka olacak

“Sigortacılık sektörümüz bugünkü kapasitesi ile dünyada 39. sırada. Tabi bu büyük ve güçlü Türkiye hedefleri açısından ulaşmak istediğimiz hedeflerin çok gerisinde. Çok daha üst basamaklara çıkmayı, bu sektörde daha iyi durumda olan ülkeleri geride bırakmayı esas hedef olarak önümüze koyduk. Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta, reformist hamlelerin en önemli halkalarından birisi olacak. Kamunun gücü, Varlık Fonu’nun sağlayacağı güven ile Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kâr güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak.”



TOPARLANMA HİSSEDİLECEK



Türkiye’de sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta’nın önümüzdeki dönemde global bir marka olma hedefiyle, Türkiye’deki sigorta sektörünü küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacağından emin olduklarını vurgulayan Bakan Albayrak, “Türkiye, güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısı ile dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten, krizden geçtiği böyle bir dönemde yatırımlarına, projelerine, belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız vermeden, hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl COVID-19 salgını olmasaydı 40 milyar dolar turizm geliri bütçemizde vardı. Yılın ilk 8 ayında salgın nedeniyle kaybettiğimiz turizm gelirlerini normal şartlar altında denkleme koyduğumuzda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye cari açık değil, cari fazla rakamıyla ağustos ayı itibariyle devam etmiş olacaktı. Çok yakın bir dönem içerisinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız.”