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DHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 22:31 |  Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız

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Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Giresun’daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz" dedi.

 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Giresun’daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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