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DHA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 21:08,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: Sizlerin yanında durmak görevimiz

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Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı: Sizlerin yanında durmak görevimiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın duyurduğu Stok Finansman Destek Paketi'nin, Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. Stok Finansman Destek Paketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

 

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