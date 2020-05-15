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DHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 22:45,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel

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Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15- 20 yaş aralığındaki gençlerin bugün kısa süreliğine sokağa çıktıklarını anımsatarak, "Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "15- 20 yaş aralığındaki gençlerimiz bugün kısa bir süreliğine evlerinden dışarı çıkma fırsatı buldular. Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel. Yakın zamanda salgın günlerini atlatacak, memleketimizin güzel sokaklarında yeniden buluşacağız" notuyla yaptığı paylaşımda, gençlerin park, bahçe ve sokaklarda kaydedilen fotoğraflarına da yer verdi.

Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel

 

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