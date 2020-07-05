Bakan Albayrak: Pozitif ayrışan ülke olduk

“Salgının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye, bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor... Normalleşme dönemi ile birlikte konut sektörü, otomobil, turizm ve sosyal ihtiyaçlar için devreye aldığımız tarihin en düşük maliyetli paketleri ile birlikte ciddi bir ivmelenme sürecine de başladık. Bu sayede normalleşme döneminde ekonominin tüm göstergelerinde kıyas ülkelerin tamamına göre pozitif ayrışan ülkelerden biri oldu Türkiye.

HÜSRANA UĞRADILAR

2018 Ağustos ayında yaşadığımız spekülatif kur saldırıları ve doğrudan ekonomimizi hedef alan yaptırım süreçlerinin üstesinden geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi dönemindeki ekonomik zorlukların üstesinden de millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde geleceğiz. 2018 Ağustos’tan beri Türkiye’nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, bir krize maddi, manevi, siyasi yatırım yapanlar, bir kez daha pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya da devam edecek.”