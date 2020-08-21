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Haber Giriş: 21.08.2020 - 20:06 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak paylaştı! "Zafer, inananlarındır"

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Bakan Albayrak paylaştı! "Zafer, inananlarındır"
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, #MüjdelerOlsun hasthagi ile yaptığı paylaşımda, "Zafer, inananlarındır" dedi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Zafer, inananlarındır" İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadelerini kullandı.


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