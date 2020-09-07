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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 19:54 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak paylaştı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

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Bakan Albayrak paylaştı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta’ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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