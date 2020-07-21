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Haber Giriş: 21.07.2020 - 19:56,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız

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Bakan Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme toplantısının ardından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.


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