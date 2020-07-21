Bakan Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.







Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık.



İki yıl önce bir söz verdik:

Durmadan çalışacağız.

Hep çalışacağız!

Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Y3Il5WpNLS — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2020