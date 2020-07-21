Bakan Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme toplantısının ardından bir mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2020
İki yıl önce bir söz verdik:
Durmadan çalışacağız.
Hep çalışacağız!
Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Y3Il5WpNLS
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