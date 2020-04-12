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DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 18:38,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız

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Bakan Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Sayın Bakanım, bu kritik günlerde, şirketlerimizin en az şekilde etkilenmesi için, iş dünyamıza verdiğiniz bu önemli desteklerden dolayı müteşekkiriz" paylaşımını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tüm imkânlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız."

Bakan Albayrak: Hep birlikte daha çok çalışacağız

 

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