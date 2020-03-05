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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak: Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

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Bakan Albayrak: Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin haklı mücadelesinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Bakan Albayrak Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

"Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Bakan Albayrak: Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz


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