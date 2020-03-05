Bakan Albayrak: Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin haklı mücadelesinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Bakan Albayrak Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

"Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."





