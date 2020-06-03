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DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 18:55,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak, banka müdürleri ile bir araya geldi 

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Bakan Albayrak, banka müdürleri ile bir araya geldi 
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı banka müdürleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. 

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