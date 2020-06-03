Bakan Albayrak, banka müdürleri ile bir araya geldi 

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.