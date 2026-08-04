Bakan Akın Gürlek açıkladı: 84 hâkim ve savcıya ihraç

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Gürlek, yargı teşkilatında disiplin mekanizmalarının etkin şekilde işletildiğini belirterek, 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından esasa ilişkin karar alındığını açıkladı. Hakkında karar verilen 525 hâkim ve savcıdan 333’üne disiplin cezası uygulandığını kaydeden Gürlek, “Bunlardan 168’i uyarma, 24’ü kınama, 23’ü aylıktan kesme, 4’ü kademe ilerlemesinin durdurulması, 30’u yer değiştirme cezası aldı. 84 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ise meslekten çıkarıldı” dedi.

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Bakan Gürlek şöyle devam etti: “Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir.”

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