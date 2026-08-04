×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akın Gürlek açıkladı: 84 hâkim ve savcıya ihraç

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Hâkim#Savcı
Bakan Akın Gürlek açıkladı: 84 hâkim ve savcıya ihraç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, HSK’nın 2026’da 525 hâkim ve savcı hakkında esasa ilişkin karar verdiğini belirterek, 84 yargı mensubunun meslekten çıkarıldığını duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Gürlek, yargı teşkilatında disiplin mekanizmalarının etkin şekilde işletildiğini belirterek, 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından esasa ilişkin karar alındığını açıkladı. Hakkında karar verilen 525 hâkim ve savcıdan 333’üne disiplin cezası uygulandığını kaydeden Gürlek, “Bunlardan 168’i uyarma, 24’ü kınama, 23’ü aylıktan kesme, 4’ü kademe ilerlemesinin durdurulması, 30’u yer değiştirme cezası aldı. 84 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ise meslekten çıkarıldı” dedi.

Gözden KaçmasınFranco hiç ikinci tura kalmış mıydıFranco hiç ikinci tura kalmış mıydıHaberi görüntüle

Bakan Gürlek şöyle devam etti: “Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir.”

Gözden KaçmasınDünyanın en ucuz altını Türkiye’deDünyanın en ucuz altını Türkiye’deHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akın Gürlek#Hâkim#Savcı

BAKMADAN GEÇME!