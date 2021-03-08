Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e ziyaret

Bakan Akar'ın eşi Şule Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, bakan yardımcılarının eşleri ve bakanlık personeliyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Şule Akar ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Şule Akar'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Akar ve heyet, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akar, şunları yazdı:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Aziz Atatürk, Millî Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerlerimiz adına '08 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzuruna çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle egemenlik ve bağımsızlığımız için şehit düşen ve gazi olan kahramanlarımızı rahmetle minnetle yâd ediyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyor, başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri, eşleri ve kız kardeşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 'Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Binlerce yıllık medeniyetimizin ve zengin kültürümüzün inşasında önemli sorumluluk üstlenen Türk kadınları; hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemden de ülkemiz, asil milletimiz ve gelecek nesillerimiz için üstlendiği sorumlulukları yerine getirme gayretindedir. Bu çerçeve toplumsal hayatın her alanında duyguları, mantığı, kültürü ile önemli başarılar elde eden Türk kadını, akıl ve bilim ışığında daima ileriye yürüyecek daha yaşanılabilir bir dünya için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Ruhun şad olsun."