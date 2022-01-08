Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerde

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Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarma iddia ve arzusuna “Oturun oturduğunuz yerde” diyen Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarının ayrıntıları şöyle:

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

“KİME KARŞI SİLAHLANIYORLAR?”

“İki ülke arasındaki sorunları barışçıl yöntemlerle diyalog ile çözmek istiyoruz. Yunanistan’ın tarihsel süreçte genişlemesi ortadayken, Türkiye yayılmacı olarak nitelendiriliyor. Tüm provokatif yaklaşımlara rağmen ‘görüşelim’ diyoruz. İki ülke arasında oluşturulan uzmanlar heyetinin dördüncü toplantısı Türkiye’de yapılacak. Açık davet yaptık, bekliyoruz. Biz NATO kapsamında Yunanistan ile müttefikiz. Buna rağmen başka ülkelerle anlaşmalar yapıyorlar. Hayal peşinde koşarak, ittifaklar yapmak NATO’yu zayıflatır. NATO varken, bunlar niye? Bir de silahlanma var. Kime karşı?

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“BİZİ TEST ETMESİNLER, OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE”

(Yunanistan’ın uluslararası ortam müsait yaklaşımı ile karasularını 12 mile çıkarma arzusu) Sakın bir hataya düşmesinler. ‘12 milin zamanıdır’ gibi yanlış hesap yapmasınlar. Bu yanlış hesabı başkaları da yaptı, Fırat Kalkanı operasyonunu düzenledik. Bizi test etmesinler, maceraya girmesinler. 6 mil yapmışsın, oturun oturduğunuz yerde. İki taraf da zenginliklerden istifade etsin, huzurla yaşasın.

(Casus Belli kaldırılsın çağrısı) Casus Belli bir milli güvenlik konusudur.

TERÖRLE MÜCADELE

YENİ GÜVENLİK KONSEPTİ

Yeni güvenlik konsepti, teröristleri kaynağında durdurmak. Terörist nerede ise hedefimiz orası. Hiçbir komşumuzun sınırında, toprağında, egemenliğinde gözümüzün olmadığını da herkesin bilmesi lazım. Bu operasyonları yaparken Suriye’de ya da Irak’ta masum insanlara zarar vermemek için hem planlama hem icra safhasında son derece hassasız. ‘Kimyasal silah kullanıldı’ gibi saçma sapan sorular oluyor. TSK envanterinde kimyasal silah yok, böyle bir şey kullanmamız söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale gelinceye dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

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SURİYE’DEKİ SON DURUM

“TERÖR KORİDORU MÜMKÜN DEĞİL”

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyonları ile terör koridoru mümkün olmaktan çıkarıldı. İdlib’de Rusların yaptığı bazı saldırılar var. Arazide Türk- Rus görüşmeleri yaparak ikaz ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in son görüşmesinden sonra ateşkes ihlallerinin azaldığını görüyoruz. Temennimiz anayasa yapılıncaya, seçimler gerçekleşene kadar herkes yerinde dursun. Türkiye’nin ilave göçe tahammülü olmadığını da söylüyoruz.

“ÖRTÜLÜ AÇIK NE GEREKİYORSA...”

(Suriye ile dolaylı ya da doğrudan görüşme yapılıyor mu?) Ülkemizin güvenliği için örtülü açık ne yapılması gerekiyorsa yapıldı, yapılacak. Nasıl ki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bir noktaya gelindiyse, devlet refleksleri neyi gerektiriyorsa yapacağız.

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Gözden Kaçmasın Bahçeli erken seçim çağrılarına yanıt verdi Haberi görüntüle

ABD İLE İLİŞKİLER

“F-16’LAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI”

F-16 tedariki ve modernizasyonu için müracaat ettik. Askeri alım kapsamında süreç başladı. Amerikalı yetkililer teklife olumlu baktıklarını ancak F-16 satışının Kongre’den geçmesi gerektiğini söylediler. Modernizasyon için de çalışmalar devam ediyor. F-35’lerle ilgili pozisyonumuzu ABD’lilerle yapılan toplantıda ortaya koyduk. İkinci toplantı Amerika’da yapılacak.

“MÜHİMMAT GECİKMESİ UYGULUYORLAR”

Türkiye’ye karşı açık – kapalı bazı müttefik ve dost ülkeler, bir mühimmat gecikmesi uyguluyor. Ambargo demiyorlar ama Türkiye’nin kendi ve NATO savunması için gerekli görüp talep ettiği mühimmatları geciktiriyorlar. Biz de onlara TSK’nın zayıflatılmasının NATO’nun zayıflatılması anlamına geldiğini söylüyoruz.

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“ABD RUSYA İÇİN DEDEAĞAÇ’TA”

Amerikalılar Rusya’ya karşı tatbikatlar yapıyor. Yeni bir aks yarattılar. Yakinen takip ediyoruz.

“S-400’LER GÖRÜŞEREK ÇÖZÜLÜR”

“S-400 tercihten değil, zorunluluktan tedarik edildi. Bu konuda görüşerek mantıklı bir çözüm bulunabilir.

“ABD İLE EN BÜYÜK SORUN YPG/PKK’YA DESTEKLERİ”

Bizim ABD ile en önemli problemimiz PKK/YPG’ye yardım etmeleri. Bunları desteklemeleri müttefiklik ruhuna aykırıdır.

NATO RUSYA TOPLANTISI

Kriz biraz yükseldi. Biz barıştan yanayız, gerilimi tırmandırmaya sebebiyet vermeyelim. Karadeniz’de Montrö statükosunu bozmayalım. Herhangi bir ani hareket ile birlikte bazı olaylar zinciri tetiklenebilir. Herkes birbirinin hakkına saygılı olsun.

(Ukrayna’ya İHA- SİHA satışı sürecek mi?) Bu bir özel şirket ile Ukrayna arasındaki çalışmadır.

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KABİL HAVAALANI İŞLETMESİ

Havaalanının işletilmesi konusunda Katar ile müşterek çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte mutabakat metni ortaya çıkacak.

KAZAKİSTAN’DAKİ OLAYLAR

Yakından takip ediyoruz. Temennimiz oradaki kardeşlerimizin kendi imkanlarıyla problemlerini aşmasıdır. Cumhurbaşkanımız ‘her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaya hazırız’ dedi. Bir talimat verilirse, istendiğinde elimizden geleni yapmaya hazırız.

BEDELLİ ASKERLİK

“55 BİN 190 TL OLDU”

Yeni askerlik sistemi ile er olarak girip generallik seviyesine kadar yükselebiliyorsunuz. Bedelli askerliğin ücreti 6 asteğmen maaşı. Buna göre 55 bin 190 TL oldu. 2021 yılında bedelli askerliğe başvurularda yüzde 57 artış oldu.”