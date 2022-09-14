Bakan Akar’dan Yunanistan’a: Akıllı olun maceraya girmeyin

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Ankara’da düzenlenen Malezya Milli Günü Resepsiyonu’nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özetle şunları söyledi: “Türkiye ve Yunanistan arasında bazı sorunlar var ve bunu herkes biliyor. Bu sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi için Türkiye yoğun çaba harcadı, sabırlı davrandı. Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen maalesef komşumuz Yunanistan, her seferinde birtakım provokatif eylem, söylemlerle gerilimi arttırmaya devam ediyor. Bunun önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

İKİYÜZLÜ SİYASET

Yunanistan her olayı istismar etmek, çarpıtmak suretiyle yalanla, iftirayla üçüncü tarafları etkilemek, üçüncü taraflara Türkiye’yi şikayet etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu manada gerçekten ikiyüzlü bir siyaset izlendiğini söylemek yanlış değil. Bir taraftan biz diyalogda ısrar ediyoruz, bunu anlar gibi, buna cevap verecek gibi görünüyorlar, diğer taraftan da kendi başlarına kaldıklarında üçüncü ülkelerle görüşmelerinde, konuşmalarında her seferinde yalan ve inkâra dayalı olarak Türkiye’yi şikâyet etmeyi bir alışkanlık haline getiriyorlar. Yunanistan sahil güvenlik unsurları son olarak Ege’de sivil bir gemiye ateş etti. Bunun hemen akabinde Yunanistan’daki siyasiler, Türkiye’yi saldırganlıkla suçluyor. Bu ikiyüzlülük değil de nedir?

LAVRİON KAMPI

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Lavrion’da FETÖ’yü, PKK/YPG’yi, DEAŞ’ı, DHKP-C’yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Oradan çeşitli ülkelere gitmelerini sağlıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Biz ‘diyalog’ diyoruz onlar ise bunları bir tarafa bırakarak ‘Türkiye yayılmacı, saldırgan’ diyorlar. Gemiye ateş eden kendileri, diyaloğa gelmeyen kendileri. Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun.”