AA
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Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Akar şu ifadeleri kullandı:
Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz.
Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır.
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