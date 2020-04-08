MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye
GeriGündem Bakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 22:56,Son Güncelleme:/

Bakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merhum Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarına taziye dileklerini iletti.

41. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Yalman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 15 Mart'ta yaşamını yitirmişti. 80 yaşında vefat eden eski Komutanın ardından eşi Belma Yalman da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Akar, Belma Yalman'ın vefatının ardından ailenin yakınlarını arayarak art arda yaşadıkları kayıplardan dolayı bir kez daha taziye dileklerini iletti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle