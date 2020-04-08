Bakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye

41. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Yalman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 15 Mart'ta yaşamını yitirmişti. 80 yaşında vefat eden eski Komutanın ardından eşi Belma Yalman da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Akar, Belma Yalman'ın vefatının ardından ailenin yakınlarını arayarak art arda yaşadıkları kayıplardan dolayı bir kez daha taziye dileklerini iletti.