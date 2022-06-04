Bakan Akar'dan terörle mücadele mesajı: Suriye'nin kuzeyi terörden temizlenecek

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Bakan Akar, "Terörle mücadelede kararlıyız" diyerek, "Suriye'nin kuzeyi terörden temizlenecek dedi. Öte yandan Bakan Akar tahıl kriziyle ilgili olarak ise "Hem Rus hem Ukrayna ile temastayız. Limanlardaki ticari gemiler için görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN'DAN YENİ HAREKAT MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam'da başladı. Bugün kampın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen harekatlarla güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettiklerini belirterek, "Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi. Erdoğan, "Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Bu milletin son ferdi şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DEN ABD'YE TELEFON

Öte yandan Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde olası operasyon mesajını, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield’e iletti. Thomas-Greenfield’ı telefonla arayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, “Hayati milli çıkarlarımız için gerekeni yaparız” dedi.