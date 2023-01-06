Bakan Akar'dan terörle mücadele mesajı

Haberin Devamı

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Silahlı Kuvvetlerimiz, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı operasyonlarını ve tatbikatlarını yapmak durumunda. Hudutlarımızın güvenli olması için Mehmetçik aldığı tedbirlerle çok büyük başarılar sağladı. 9 ülke geldi tatbikata, büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Mehmetçiğin emeğine saygı gösterilmesini sitiyoruz başka bir şey istemiyoruz.

'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Terörle mücadelemiz yoğun bir biçimde devam ediyor. 2013-2015 arasında çözüm süreci sürdürüldü, teröristler tarafından bu süreç istismar edildi. Sonrasında yoğun operasyonlar başladı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde mücadele sürüyor. Bunların peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Biz bunları kaynağında yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele devam edecek.

Haberin Devamı

Biz terör belasından halkımızı kurtarmaya kararlıyız. Girilemez denilen yerlere Mehmetçik girdi. Teröristlerin barınaklarını yıktık, yıkmayı sürdürüyoruz. Bizim mücadelemizi bilinçli şekilde çarpıtanlar var. Bunlar PKK, YPG, DEAŞ'tır. Tek hedefimiz teröristler. Bazı odaklar bunu çarpıtıyor. Türkler ve Kürtler kardeştir. 85 milyon tek yumruk, tek yürek bu mücadeleyi devam ettireceğiz.

Yaptığımız mücadeleler uluslararası hukuka uygun. Hiçbir ordunun göstermediği kadar hassasiyet gösteriyoruz. Masum insanlara, çevreye karşı hassasiyet gösteriyoruz.

Suriye'nin kuzeyinde elimizden gelen neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bunların arkasında kim olursa olsun, en son terörist etkisiz hale gelene kadar azimliyiz, kararlıyız.

ŞAM İLE 11 YIL SONRA TEMAS

Geçtiğimiz günlerde Moskova'da Suriye toplantısı yapıldı. Sayın Fidan'la birlikte katıldık. Terörle mücadele konusunda taviz vermeyeceğimizi açık bir şekilde koyduk ortaya.

Kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. Barışçıl yol ve yöntemlerle çözüm bulunmasını istiyoruz.

Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli.

Burnumuzun dibine kadar gelen teröristlere müsamaha göstermeyeceğimizi söyledik, söylüyoruz.

Haberin Devamı

Sayın Cumhurbaşkanımız bölge için de büyük bir gayret sarf etmekte.

TAHIL ANLAŞMASI DİPLOMAMİSİ

Türkiye barış için elinden geleni yaptı, yapıyor. 17 milyon tona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine sevk edildi. Şu anda Karadeniz sakin, istikrar devam ediyor. Montrö'nün uygulanması Karadeniz'in rekabet alanına dönüşmesi önlendi.

YUNANİSTAN'A TEPKİ: GERGİNLİĞİ İÇ POLİTİK SEBEPLERLE ARTIRIYORLAR

Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz Yunaistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar. Adaları silahlandırıp statükoyu bozan Yunanistan'dan. Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler.

Haberin Devamı

Gece-gündüz provoke eden Yunanistan. Her şeyi yapıp ediyorlar, iç politik sebeplerle yapıyorlar. Bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayız.

Diyoruz ki güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başına alın, ayaklarınız yere bassın. Kendilerini ikaz ettik, ikaz etmeye devam ediyoruz.

Kışkırtıcı tavrınızdan vazgeçin. Problemleri barışçıl yollarla çözmek istiyoruz. Gelin konuşalım diyoruz. Bu konuda maalesef karşı taraf da sıkıntı görüyoruz. Tarihte bunu yaptınız, sonuçları malum.

SAVUNMA SANAYİİ

Artık cin şişeden çıktı. Azim ve kararlıkla savunma sanayiindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah kısa sürede çatlasalar da patlasalar da kendi tankımızı uçağımızı yapacağız. Bu başarılı yürüyüş devam edecek.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ordusuyla çok büyük bir ülke. Bu coğrafyada hayatta kalabilmek için güçlü olmamız şart.

Haberin Devamı

Türkiye'nin çağ atladığını herkesin görmesi lazım. Hepimizin güçlü Türkiye için el ele omuz omuza çalışması lazım. En büyük gücümüzün birlik beraberlik olduğunu bilmemiz lazım. Risklerin etrafımızda arttığı dönemde milli birlik ruhuyla her türlü zorluğa galabe çalacağımızı söylüyorum.