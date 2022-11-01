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Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

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#Hulusi Akar#Tahıl Koridoru#Ukrayna
Bakan Akardan tahıl koridoru açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 20:57

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridorundaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halinde olan gemiler yollarına devam ediyorlar. Ayrıca ikincisi de Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, onlar çıkışa devam edecekler. Rusya Savunma Bakanı Soygu’ya verdiğimiz bu bilgilerin endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerinde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını belirtik. Bu bilgiler çerçevesinde kendi makamlarıyla görüşmelerini sürdürüyorlar. Bugün yarın kendilerinden bir cevap bekliyoruz. Bu anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Hulusi Akar#Tahıl Koridoru#Ukrayna

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