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Bakan Akar'dan son dakika açıklaması: Mehmetçik Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan tezkeresiyle ilgili olarak "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" dedi.
Bakan Akar, Yunanistan'ı kast ederek "Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar." diye konuştu.
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