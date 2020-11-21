MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar'dan son dakika açıklaması: Mehmetçik Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek
GeriGündem Bakan Akar'dan son dakika açıklaması: Mehmetçik Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan son dakika açıklaması: Mehmetçik Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar'dan son dakika açıklaması: Mehmetçik Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan tezkeresiyle ilgili olarak "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" dedi.

Bakan Akar, Yunanistan'ı kast ederek "Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar." diye konuştu.

Ayrıntılar az sonra...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle