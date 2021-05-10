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HaberlerGündem HaberleriBakan Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Nar için başsağlığı mesajı
GeriGündem Bakan Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Nar için başsağlığı mesajı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Nar için başsağlığı mesajı

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Bakan Akar'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Nar için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

 

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