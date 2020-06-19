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GeriGündem Bakan Akar'dan şehit onbaşı için başsağlığı mesajı 
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DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 21:28,Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan şehit onbaşı için başsağlığı mesajı 

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Bakan Akar'dan şehit onbaşı için başsağlığı mesajı 
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Pençe-Kaplan' Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın başsağlığı mesajına yer verildi. Bakan Akar, mesajında, "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan Akardan şehit onbaşı için başsağlığı mesajı

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