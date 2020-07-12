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AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 23:43,Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan şehit için taziye mesajı

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Bakan Akar'dan şehit için taziye mesajı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için taziye mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yayımlanan Bakan Akar'ın mesajında, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Demirci'nin şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında Akar, şehit Demirci'nin fotoğrafına da yer verdi.

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