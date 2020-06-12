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AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 22:53,Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

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Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Silah arkadaşımız, İdlib bölgesinde 5 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı.

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