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Bakan Akar'dan 'Sarıkamış' mesajı

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Sarıkamış Harekatı
Bakan Akardan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Mehmetçiklerimizin Allahuekber Dağları'nda gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık, nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlanacak, aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır" dedi.

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Bakan Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sarıkamış Harekatı’nın 107'nci yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirten Akar, "Mehmetçiğin ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen vatanı ve milleti için ortaya koyduğu destansı bir kahramanlık ve fedakarlık örneği olan bu harekat, sebepleri ve sonuçları itibariyle tarihimizde derin izler bırakmıştır. Mehmetçiklerimizin Allahuekber Dağları'nda gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık, nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlanacak, aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır. Şanlı ordumuz, milli ve manevi değerleri uğruna her türlü fedakarlığı gösteren atalarımızdan aldığı ilhamla, dün olduğu gibi bugün de egemenlik ve bağımsızlığımız için 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Geçmişte tüm olumsuz koşullara rağmen asil milletin hakkını ve hukukunu korumak için gözünü budaktan esirgemeyen kahraman ordunun; bugün de etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle karada, denizde ve havada, ülkenin hak ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
"Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için her türlü zorluğa karşı karada, denizde ve havada görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yapmakta olan çok değerli silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum."

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Sarıkamış Harekatı

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