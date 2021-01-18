Bakan Akar'dan önemli ziyaret!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüşecek olan Bakan Akar, birçok Iraklı yetkili ile bir araya gelecek.

Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak.