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Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan önemli ziyaret!

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Bakan Akar'dan önemli ziyaret!
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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a geldi. Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi. Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüşecek olan Bakan Akar, birçok Iraklı yetkili ile bir araya gelecek.

Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak.

Bakan Akardan önemli ziyaret

 

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