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Bakan Akar: Bu projeler bir zihniyet devrimidir

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hulusi Akar#MSB
Bakan Akar: Bu projeler bir zihniyet devrimidir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 15:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Savunma sanayinin önemine dikkat çeken Akar, "Bu projeler bir zihniyet devrimidir. Savunma alanında güçlü olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Made İn Türkiye markası uluslararası pazarda hak ettiği konuma yükselmiştir." dedi.

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Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Savunma ve havacılık alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak olan ve bugün tanıtımı yapılan milli muharip uçağımızın, Hürjet'in, Atak 2 ve Anka 3'ün ülkemize, milletimize, kahraman ordumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kararlı tutumu, destek ve teşvikleri ile yerli ve milli savunma sanayimizin bugünkü gıpta edilen seviyeye ulaşmasını sağlayan zatı devletlerimize bir kez daha şükranlarımızı arz ediyorum.

Yapay zeka günümüz dünyasını büyük bir hızla şekillendirmekte. Bu husus savunma sanayisinde bariz şekilde kendisini göstermektedir. Devletimiz de dünyadaki bu hareketi doğru okumuş, stratejik adımlar belirlemiş, büyük ARGE yatırımları gerçekleştirmiş ve önemli başarılar elde etmiştir. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken tüm hafif silahlarımızı, çok namlulu roket atarlarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmat ve füzelerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz.

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Yakın zamanda TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetleri'mize, Altay tanklarımızı Kara Kuvvetleri'mize teslim ettik.

Made İn Türkiye markası uluslararası pazarda hak ettiği konuma yükselmiştir.

'YAPAMAZSINIZ' ANLAYIŞINI YERLE BİR ETTİK

Bugün tanıtımı yapılan sistemler hayati öneme sahip. Bu projeler bir zihniyet devrimidir. Ekonomik gücümüzü göstermesi açısından önemlidir. Her alanda gösterilen başarılar yapamazsınız anlayışını yerle bir etmiştir.

Teknofest'teki gençlerimizin başarılarına da şahit olduk. Onlara ne kadar güvensek azdır. Savunma alanın güçlü olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hulusi Akar#MSB

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