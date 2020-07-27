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AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 21:53,Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Mersin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

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Bakan Akar'dan Mersin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma erler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır için taziye mesajı yayımladı.

Akar mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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