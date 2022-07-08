Bakan Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

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Bakan Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akar, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, milli ve manevi değerlerimizin coşkuyla yaşandığı müstesna günlerden olan bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumların kültürel zenginlik kaynakları olan bayramlar, bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağlamakta ve millet olma bilincini kuvvetlendirmektedir. 85 milyon vatandaşımızın, bayramların getirdiği huzur ve kardeşlik ikliminde, güven içinde yaşaması için Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm mensupları üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile her türlü arazi ve iklim şartlarında 'Hudut namustur' anlayışıyla vatanımızı korumakta, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturuyla yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır. Kahraman ordumuz, aynı zamanda üstlendiği görevlerle dost, kardeş ve müttefik ülkelerin yanında yer almakta ve bölgesel, küresel barış ve istikrara da katkı sağlamaktadır" dedi.

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Görevlerin icrasında silah ve mesai arkadaşlarının ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğuna değinen Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığınız ilhamla tüm bu görevlerin başarıyla icra edilmesinde, siz silah ve mesai arkadaşlarımın ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlık her türlü takdirin üzerindedir. Bu güzel bayram günü vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, emeği geçen herkesi saygı ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman mesai ve silah arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum."