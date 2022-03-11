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Bakan Akar'dan kritik 'Ukrayna' görüşmesi

#Hulusi Akar#Ukrayna#Sergey Şoygu
Bakan Akardan kritik Ukrayna görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilmiş, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulanmış, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir.

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#Hulusi Akar#Ukrayna#Sergey Şoygu

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