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Haber Giriş: 27.02.2020 - 20:34,Son Güncelleme:/

Bakan Akar'dan kritik İdlib görüşmesi

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Bakan Akar'dan kritik İdlib görüşmesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Pentagon, Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İdlib’de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını aradıklarını" ifade etti.

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