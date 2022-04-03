Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar'dan kritik görüşme

#Hulusi Akar#Oleksii Reznikov#Ukrayna
Bakan Akardan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Maripol’den yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından; can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Oleksii Reznikov#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık