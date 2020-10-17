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Haber Giriş: 17.10.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan kritik görüşme

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Bakan Akar'dan kritik görüşme
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı. Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan’ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı. Akar, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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