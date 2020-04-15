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Haber Giriş: 15.04.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan kritik görüşme

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Bakan Akar'dan kritik görüşme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile video konferans ile bir araya geldi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakan Akardan kritik görüşme

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara’daki Bakanlık Karargahı’ndan katılıyor.

Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek."

Bakan Akardan kritik görüşme

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