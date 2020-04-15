Bakan Akar'dan kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile video konferans ile bir araya geldi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO Savunma Bakanları Toplantısı, COVID-19 virüsü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara’daki Bakanlık Karargahı’ndan katılıyor.
Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle