Bakan Akar'dan Kosova mesajı: Desteklemeyi sürdüreceğiz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar... Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sonrası önemli açıklamalar... Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Vakalarda korkutan tablo Omicron etkisi hissediliyor, artış ivmesine girildiVakalarda korkutan tablo! Omicron etkisi hissediliyor, artış ivmesine girildi#Koronavirüs
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Seyrantepede ilk yarıda 3. golCanlı | Seyrantepe'de ilk yarıda 3. gol!#Ziraat Türkiye Kupası
Asiye’nin yaralandığı pitbull saldırısında flaş gelişme Sayı 5e yükseldiAsiye’nin yaralandığı pitbull saldırısında flaş gelişme! Sayı 5'e yükseldi#Asiye
Trabzonspora turu Koita getirdiTrabzonspor'a turu Koita getirdi!#Ziraat Türkiye Kupası
Türkiyenin Varşova Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı Saldırgan gözaltına alındıTürkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı! Saldırgan gözaltına alındı#Varşova Büyükelçiliği
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Millete vereceği hiçbir şey yokBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Millete vereceği hiçbir şey yok#Süleyman Soylu
Spor yasası ne getirecek Bakan Kasapoğlu CNN TÜRKte anlattıSpor yasası ne getirecek? Bakan Kasapoğlu CNN TÜRK'te anlattı#Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Bir market zincirinden daha indirim açıklaması geldiBir market zincirinden daha indirim açıklaması geldi#BİM
Yeni uyarı geldi: Yarına dikkat Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastıYeni uyarı geldi: Yarına dikkat! Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastı#Meteoroloji
İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor En hayati iki organa sıçrayabilir...İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor! En hayati iki organa sıçrayabilir...#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar'dan Kosova mesajı: Desteklemeyi sürdüreceğiz

#Hulisi Akar#Kosova#Türkiye
Bakan Akardan Kosova mesajı: Desteklemeyi sürdüreceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova’da mevkidaşı Armend Mehaj ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’nin Kosova’yı desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, “Kosova’nın istikrar içinde gelişmesi ve toprak bütünlüğünü koruması çok önemlidir” dedi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geldi. Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj tarafından karşılanırken, askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Akar ve Mehaj ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılan Bakan Akar, Kosova ile ilişiklerin hem tarihi geçmiş açısından hem de ortak değerler bakımından gerçekten mükemmel olduğunu belirtti. Türkiye’nin bir Balkan ülkesi olarak Balkanlar'daki gelişmeleri takip etmek durumda olduğuna işaret eden Akar, “Biz ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha da geliştirmeye ve buna somut destek sağlamak için devamlı görüşmelerle çözümler arıyoruz. Kosova’nın barış ve istikrar içinde gelişmesi, egemenlik ile toprak bütünlüğünü koruması gerçekten çok önemlidir. Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Türkiye’nin Kosova’yı tanıması ve bununla başlayan süreç son derece başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkiler gelişirken, aynı zamanda Avrupa-Atlantik kurumlarıyla Kosova’nın ilişkilerinin gelişmesi için yapabileceğimiz her türlü katkıyı yapmaktayız” dedi.

Akar, Priştine ile Belgrad diyalogunun çok önemli olduğunu hatırlatarak, “Dolayısıyla bu diyalogla birlikte bölgedeki barış ve istikrarın gerçekleşmesi için yapılan çalışmaları desteklediklerini” ifade etti. Akar, FETÖ ile ilgili mücadele hakkında ise burada somut şekilde sonuçlanması için karşılıklı görüşmeler sürdürdüklerini belirterek, “Sadece ülkemiz için değil, Kosova için de bir tehdit oluşturduğu bilinmesi gerekir” dedi.

Haberin Devamı

KOSOVA SAVUNMA BAKANI MEHAJ: “ZOR GÜNLERDE TÜRKİYE’NİN KATKISI ASLA UNUTULMAZ”

Kosova Savunma Bakanı Mehaj ise Türkiye ile ilişkilerin askeri düzeyde çok iyi olduğunu belirterek Türkiye’yi güvenlik ve savunma alanında en büyük katkıyı yapan ülke olarak nitelendirdi. Türk mevkidaşından NATO üyeliği için destek istediğini söyleyen Mehaj, "Kosova savaşı sırasındaki zor günlerde, Türkiye'nin savunma konusundaki katkısını asla unutmaz. Savunma açısından en büyük katkıyı Türkiye yapıyor. Bir bakan olarak Türkiye'nin savunma ve güvenlik açısından bize sağladığı katkılardan dolayı çok müteşekkirim" ifadelerini kullandı. Bakan Mehaj, şu anda Türkiye'de eğitim gören 19 Kosova Güvenlik Gücü mensubu olduğunu hatırlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temasları kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulisi Akar#Kosova#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs