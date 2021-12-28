Bakan Akar'dan Kosova mesajı: Desteklemeyi sürdüreceğiz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geldi. Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj tarafından karşılanırken, askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Akar ve Mehaj ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılan Bakan Akar, Kosova ile ilişiklerin hem tarihi geçmiş açısından hem de ortak değerler bakımından gerçekten mükemmel olduğunu belirtti. Türkiye’nin bir Balkan ülkesi olarak Balkanlar'daki gelişmeleri takip etmek durumda olduğuna işaret eden Akar, “Biz ilişkilerimizi ve işbirliğimizi daha da geliştirmeye ve buna somut destek sağlamak için devamlı görüşmelerle çözümler arıyoruz. Kosova’nın barış ve istikrar içinde gelişmesi, egemenlik ile toprak bütünlüğünü koruması gerçekten çok önemlidir. Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Türkiye’nin Kosova’yı tanıması ve bununla başlayan süreç son derece başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkiler gelişirken, aynı zamanda Avrupa-Atlantik kurumlarıyla Kosova’nın ilişkilerinin gelişmesi için yapabileceğimiz her türlü katkıyı yapmaktayız” dedi.

Akar, Priştine ile Belgrad diyalogunun çok önemli olduğunu hatırlatarak, “Dolayısıyla bu diyalogla birlikte bölgedeki barış ve istikrarın gerçekleşmesi için yapılan çalışmaları desteklediklerini” ifade etti. Akar, FETÖ ile ilgili mücadele hakkında ise burada somut şekilde sonuçlanması için karşılıklı görüşmeler sürdürdüklerini belirterek, “Sadece ülkemiz için değil, Kosova için de bir tehdit oluşturduğu bilinmesi gerekir” dedi.

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KOSOVA SAVUNMA BAKANI MEHAJ: “ZOR GÜNLERDE TÜRKİYE’NİN KATKISI ASLA UNUTULMAZ”



Kosova Savunma Bakanı Mehaj ise Türkiye ile ilişkilerin askeri düzeyde çok iyi olduğunu belirterek Türkiye’yi güvenlik ve savunma alanında en büyük katkıyı yapan ülke olarak nitelendirdi. Türk mevkidaşından NATO üyeliği için destek istediğini söyleyen Mehaj, "Kosova savaşı sırasındaki zor günlerde, Türkiye'nin savunma konusundaki katkısını asla unutmaz. Savunma açısından en büyük katkıyı Türkiye yapıyor. Bir bakan olarak Türkiye'nin savunma ve güvenlik açısından bize sağladığı katkılardan dolayı çok müteşekkirim" ifadelerini kullandı. Bakan Mehaj, şu anda Türkiye'de eğitim gören 19 Kosova Güvenlik Gücü mensubu olduğunu hatırlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temasları kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.