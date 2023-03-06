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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#Genelkurmay
Bakan Akardan komutanlarla toplantı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 17:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Komutanlar, Bakan Akar'a devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Ordu Komutanları ve yurt dışındaki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akardan komutanlarla toplantı

Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

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Bakan Akardan komutanlarla toplantı

Bakan Akardan komutanlarla toplantı

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#Genelkurmay

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