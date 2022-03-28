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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Toplantı
Bakan Akardan komutanlarla toplantı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar toplantıda, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda ayrıca Ukrayna'daki son durum değerlendirildi.

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Toplantı

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