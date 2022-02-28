Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetleri ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum da değerlendirildi.