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Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 18:24 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan İstanbul’da kritik görüşme

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Bakan Akar'dan İstanbul’da kritik görüşme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul’da görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Derenin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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