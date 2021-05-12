Bakan Akar'dan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki: 'İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in Filistin'in Gazze kentine yönelik saldırıları hakkında "Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, sınır birliklerinde incelemelerde bulundu, sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı.
Akar şu mesajları verdi:
- İdlib'de huzur ve güvenliği bozmaya teşebbüs eden tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Onlarla mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek.
- (İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları) Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara