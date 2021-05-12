Bakan Akar'dan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki: 'İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır'

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, sınır birliklerinde incelemelerde bulundu, sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı.

Akar şu mesajları verdi:

- İdlib'de huzur ve güvenliği bozmaya teşebbüs eden tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Onlarla mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek.

- (İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları) Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır.

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