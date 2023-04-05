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Bakan Akar'dan İsrail'e tepki: Kınıyor, lanetliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#İsrail#Mecid-İ Aksa
Bakan Akardan İsraile tepki: Kınıyor, lanetliyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 11:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı"nda konuştu. Akar, konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'e tepkisinde şu ifadeleri paylaştı:

KINIYORUM, LANETLİYORUM

İsrail'in inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygusu olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum.

AK PARTİ'DEN İSRAİL'E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi. Çelik, 'İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz.

İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi hukuka ve kutsal değerlerimize karşı bir eylemdir. Bu aynı zamanda, Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir.

İsrail yönetimini Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere dur demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır.

 

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#Hulusi Akar#İsrail#Mecid-İ Aksa

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