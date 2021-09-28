Bakan Akar'dan İdlib mesajı: Taarruzlar mutabakata uymuyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

YPG, PKK’NIN KENDİSİDİR

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, konuşmasında ABD’ye tepki gösterdi: “YPG tam anlamıyla PKK’nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Fakat ABD’li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere desteğin bitmesi için her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz.”

TAARRUZLAR ARTTI

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Türkiye’ye yönelik tehdit, tehlike teşkil eden terör ve teröristlerle mücadelenin süreceğini aktaran Akar, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlattı ve şunları söyledi: “Biz bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Oradaki Suriyeli kardeşlerimizin birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği ve yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart.”